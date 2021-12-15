Патрушев прибыл в Камбоджу с официальным визитом
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Об этом пишет ТАСС.
Как отмечается, программой пребывания Патрушева в Пномпене запланированы встречи и консультации с представителями профильных министерств и ведомств Королевства Камбоджа.
В ходе переговоров стороны обсудят вопросы региональной и международной безопасности, а также российско-камбоджийского сотрудничества по всем направлениям.
Ранее Николай Патрушев и президент Индонезии Джоко Видодо обсудили в Джакарте вопросы двустороннего сотрудничества.