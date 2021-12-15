Патрушев прибыл в Камбоджу с официальным визитом

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл с официальным визитом в Камбоджу во главе межведомственной делегации. Об этом сообщил пресс-секретарь аппарата СБ Евгений Аношин.

Об этом пишет ТАСС.

Как отмечается, программой пребывания Патрушева в Пномпене запланированы встречи и консультации с представителями профильных министерств и ведомств Королевства Камбоджа.

В ходе переговоров стороны обсудят вопросы региональной и международной безопасности, а также российско-камбоджийского сотрудничества по всем направлениям.

Ранее Николай Патрушев и президент Индонезии Джоко Видодо обсудили в Джакарте вопросы двустороннего сотрудничества.