Патрушев прибыл в Камбоджу с официальным визитом

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл с официальным визитом в Камбоджу во главе межведомственной делегации. Об этом сообщил пресс-секретарь аппарата СБ Евгений Аношин.
Патрушев прибыл в Камбоджу с официальным визитом
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  • © Kremlin Pool

Об этом пишет ТАСС.

Как отмечается, программой пребывания Патрушева в Пномпене запланированы встречи и консультации с представителями профильных министерств и ведомств Королевства Камбоджа.

В ходе переговоров стороны обсудят вопросы региональной и международной безопасности, а также российско-камбоджийского сотрудничества по всем направлениям.

Ранее Николай Патрушев и президент Индонезии Джоко Видодо обсудили в Джакарте вопросы двустороннего сотрудничества.

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