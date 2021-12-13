Патрушев обсудил вопросы двустороннего сотрудничества с президентом Индонезии

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и президент Индонезии Джоко Видодо обсудили в Джакарте вопросы двустороннего сотрудничества.

Также поднимались темы взаимодействия в многосторонних форматах, включая «группу двадцати» и АСЕАН.

Патрушев подчеркнул приверженность России сохранению современной архитектуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он также выразил признательность Джакарте за конструктивный подход при исполнении функций координатора диалога Россия — АСЕАН.

Ранее сообщалось, что Патрушев и специальный секретарь по стратегическим вопросам при президенте Бразилии Флавио Роша провели в Москве консультации по безопасности с участием представителей министерств и ведомств двух стран.