Патрушев обсудил вопросы двустороннего сотрудничества с президентом Индонезии

Короткая ссылка
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и президент Индонезии Джоко Видодо обсудили в Джакарте вопросы двустороннего сотрудничества.
Патрушев обсудил вопросы двустороннего сотрудничества с президентом Индонезии
  • © Совет Безопасности Российской Федерации

Также поднимались темы взаимодействия в многосторонних форматах, включая «группу двадцати» и АСЕАН.

Патрушев подчеркнул приверженность России сохранению современной архитектуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он также выразил признательность Джакарте за конструктивный подход при исполнении функций координатора диалога Россия — АСЕАН.

Ранее сообщалось, что Патрушев и специальный секретарь по стратегическим вопросам при президенте Бразилии Флавио Роша провели в Москве консультации по безопасности с участием представителей министерств и ведомств двух стран.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить