Патрушев и секретарь по стратегическим вопросам при президенте Бразилии провели переговоры

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и специальный секретарь по стратегическим вопросам при президенте Бразилии Флавио Роша провели в Москве консультации по безопасности с участием представителей министерств и ведомств двух стран.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата Совбеза России.

Отмечается, что «подробно обсуждены различные аспекты российско-бразильских двусторонних отношений».

«Намечены дальнейшие планы диалога в сфере военного сотрудничества и информационной безопасности, прежде всего в совместной борьбе с киберпреступностью и в обеспечении защиты объектов критической информационной инфраструктуры», — рассказали в Совбезе.

Сообщается, что отдельное внимание было уделено вопросам совершенствования договорно-правовой базы сотрудничества двух стран.

Также стороны «обменялись мнениями по основным тенденциям в области международной безопасности с акцентом на складывающиеся вызовы и угрозы региональной стабильности в Латинской Америке».

Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин пригласил бразильского лидера Жаира Болсонару посетить Россию с визитом.