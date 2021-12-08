Патрушев и секретарь по стратегическим вопросам при президенте Бразилии провели переговоры

Короткая ссылка
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и специальный секретарь по стратегическим вопросам при президенте Бразилии Флавио Роша провели в Москве консультации по безопасности с участием представителей министерств и ведомств двух стран.
Патрушев и секретарь по стратегическим вопросам при президенте Бразилии провели переговоры
  • Reuters

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата Совбеза России.

Отмечается, что «подробно обсуждены различные аспекты российско-бразильских двусторонних отношений».

«Намечены дальнейшие планы диалога в сфере военного сотрудничества и информационной безопасности, прежде всего в совместной борьбе с киберпреступностью и в обеспечении защиты объектов критической информационной инфраструктуры», — рассказали в Совбезе.

Сообщается, что отдельное внимание было уделено вопросам совершенствования договорно-правовой базы сотрудничества двух стран.

Также стороны «обменялись мнениями по основным тенденциям в области международной безопасности с акцентом на складывающиеся вызовы и угрозы региональной стабильности в Латинской Америке».

Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин пригласил бразильского лидера Жаира Болсонару посетить Россию с визитом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить