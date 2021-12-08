Патрушев и секретарь по стратегическим вопросам при президенте Бразилии провели переговоры
- Reuters
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата Совбеза России.
Отмечается, что «подробно обсуждены различные аспекты российско-бразильских двусторонних отношений».
«Намечены дальнейшие планы диалога в сфере военного сотрудничества и информационной безопасности, прежде всего в совместной борьбе с киберпреступностью и в обеспечении защиты объектов критической информационной инфраструктуры», — рассказали в Совбезе.
Сообщается, что отдельное внимание было уделено вопросам совершенствования договорно-правовой базы сотрудничества двух стран.
Также стороны «обменялись мнениями по основным тенденциям в области международной безопасности с акцентом на складывающиеся вызовы и угрозы региональной стабильности в Латинской Америке».
Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин пригласил бразильского лидера Жаира Болсонару посетить Россию с визитом.