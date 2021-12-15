Си Цзиньпин заявил, что с нетерпением ждёт очной встречи с Путиным

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Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что с нетерпением ждёт очной встречи с президентом России Владимиром Путиным на открытии Олимпиады в Пекине.
Си Цзиньпин заявил, что с нетерпением ждёт очной встречи с Путиным
  • РИА Новости

«Я ожидаю, что через месяц вы посетите Китай с визитом, а также примете участие в церемонии открытия Олимпиады в Пекине. С нетерпением жду нашей с вами олимпийской встречи», — сказал он в ходе переговоров с российским лидером в режиме видеоконференции.

Путин ранее заявил, что рассчитывает принять участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай).

Мероприятие состоится 4 февраля 2022 года. Завершится турнир 21 февраля.

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