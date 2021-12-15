Путин объявил, что рассчитывает поучаствовать в церемонии открытия ОИ-2022

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Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает принять участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай).
Путин объявил, что рассчитывает поучаствовать в церемонии открытия ОИ-2022
  • РИА Новости

«Уважаемый друг, уважаемый председатель Си Цзиньпин, рассчитываю, что в феврале следующего года наконец-то сможем встретиться и лично — в Пекине», — цитирует Путина РИА Новости.

Президент добавил, что они проведут переговоры после участия в церемонии открытия Олимпиады.

Напомним, что церемония открытия Олимпийских игр пройдёт 4 февраля 2022 года. Завершится турнир 21 февраля.

США, Канада и Австралия объявили бойкот Олимпиаде в Пекине. При этом их спортсмены примут участие в соревнованиях.

Ранее Алёна Косторная, которая из-за травмы не сможет принять участие в отборе на зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине, сообщила, что постарается поехать на Игры-2026.

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