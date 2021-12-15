NHK: переговоры глав МИД и Минобороны Японии и США могут пройти 7 января

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Встреча в формате «2+2» с участием глав МИД и Минобороны Японии и Соединённых Штатов может состояться в Вашингтоне 7 января.
NHK: переговоры глав МИД и Минобороны Японии и США могут пройти 7 января
  • AP
  • © Wilfredo Lee

Об этом телеканал NHK со ссылкой на источники.

Отмечается, что изначально правительства двух стран планировали организовать соответствующие переговоры в конце текущего года, однако были вынуждены перенести их на позднюю дату из-за графика глав ведомств.

По данным телеканала, участники встречи, в частности, обсудят активность Китая в регионе и ситуацию в Тайваньском проливе.

Ранее сообщалось, что министр обороны США Ллойд Остин в ходе телефонного разговора со своим японским коллегой Нобуо Киси договорился провести встречу в формате «2 + 2».

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