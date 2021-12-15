NHK: переговоры глав МИД и Минобороны Японии и США могут пройти 7 января
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Об этом телеканал NHK со ссылкой на источники.
Отмечается, что изначально правительства двух стран планировали организовать соответствующие переговоры в конце текущего года, однако были вынуждены перенести их на позднюю дату из-за графика глав ведомств.
По данным телеканала, участники встречи, в частности, обсудят активность Китая в регионе и ситуацию в Тайваньском проливе.
Ранее сообщалось, что министр обороны США Ллойд Остин в ходе телефонного разговора со своим японским коллегой Нобуо Киси договорился провести встречу в формате «2 + 2».