NHK: переговоры глав МИД и Минобороны Японии и США могут пройти 7 января

Встреча в формате «2+2» с участием глав МИД и Минобороны Японии и Соединённых Штатов может состояться в Вашингтоне 7 января.

Об этом телеканал NHK со ссылкой на источники.

Отмечается, что изначально правительства двух стран планировали организовать соответствующие переговоры в конце текущего года, однако были вынуждены перенести их на позднюю дату из-за графика глав ведомств.

По данным телеканала, участники встречи, в частности, обсудят активность Китая в регионе и ситуацию в Тайваньском проливе.

Ранее сообщалось, что министр обороны США Ллойд Остин в ходе телефонного разговора со своим японским коллегой Нобуо Киси договорился провести встречу в формате «2 + 2».