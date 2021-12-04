Министры обороны США и Японии договорились о переговорах в формате «2+2»

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Министр обороны США Ллойд Остин в ходе телефонного разговора со своим японским коллегой Нобуо Киси договорился провести встречу в формате «2+2». Об этом говорится в сообщении на сайте Пентагона.

«Остин и Киси обсудили усилия по углублению оборонного сотрудничества для поддержания регионального сдерживания и договорились в ближайшее время провести заседание Консультативного комитета по безопасности в формате «2+2», — говорится в сообщении.

Министры также подчеркнули важность тесного сотрудничества между США, Японией и Республикой Корея.

Ранее американский боевой самолёт F-16 совершил полёт в районе авиабазы Мисава в Японии вопреки требованиям Токио воздержаться от таких действий.

Японский министр обороны Нобуо Киси назвал этот поступок ВВС США «крайне прискорбным».

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