США продолжили полёты F-16 в Японии вопреки требованию Токио приостановить их

Американский боевой самолёт F-16 совершил полёт в районе авиабазы Мисава в Японии вопреки требованиям Токио воздержаться от таких действий, пока не будут выяснены причины инцидента со сбросом топливного бака в жилом районе. Японский министр обороны Нобуо Киси назвал этот поступок ВВС США «крайне прискорбным».

«Крайне прискорбно, что полёты были возобновлены без какого-либо объяснения относительно принятых мер. Мы продолжим просить американскую сторону объяснить причину инцидента и обеспечить безопасность», — сказал министр на брифинге, его слова приводит ТАСС.

По словам Киси, полёт был осуществлён во второй половине дня 2 декабря.

1 декабря Министерство обороны Японии сделало представление военному командованию США после того, как самолёт F-16 с базы Мисава сбросил топливные баки перед аварийной посадкой.

Япония потребовала прекратить полёты самолетов такого типа до выяснения причин случившегося, напоминает агентство.

В конце 2019 года NHK сообщал, что американский истребитель F-16, выполняя тренировочный полёт над японской префектурой Аомори, выронил учебную ракету.

Также 2018 в году иллюминатор вертолёта ВВС США упал в районе военной базы в японской префектуре Канагава, а годом ранее ученик японской начальной школы города Гинован префектуры Окинава получил травму из-за того, что на него упал фрагмент стекла, предположительно, отвалившийся от пролетающего мимо американского военного вертолёта СH-53.