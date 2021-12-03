США продолжили полёты F-16 в Японии вопреки требованию Токио приостановить их
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«Крайне прискорбно, что полёты были возобновлены без какого-либо объяснения относительно принятых мер. Мы продолжим просить американскую сторону объяснить причину инцидента и обеспечить безопасность», — сказал министр на брифинге, его слова приводит ТАСС.
По словам Киси, полёт был осуществлён во второй половине дня 2 декабря.
1 декабря Министерство обороны Японии сделало представление военному командованию США после того, как самолёт F-16 с базы Мисава сбросил топливные баки перед аварийной посадкой.
Япония потребовала прекратить полёты самолетов такого типа до выяснения причин случившегося, напоминает агентство.
В конце 2019 года NHK сообщал, что американский истребитель F-16, выполняя тренировочный полёт над японской префектурой Аомори, выронил учебную ракету.
Также 2018 в году иллюминатор вертолёта ВВС США упал в районе военной базы в японской префектуре Канагава, а годом ранее ученик японской начальной школы города Гинован префектуры Окинава получил травму из-за того, что на него упал фрагмент стекла, предположительно, отвалившийся от пролетающего мимо американского военного вертолёта СH-53.