Американский истребитель выронил учебную ракету в полёте над Японией

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Американский истребитель F-16, выполняя тренировочный полёт над японской префектурой Аомори, выронил учебную ракету. Об этом пишет NHK.
Американский истребитель выронил учебную ракету в полёте над Японией
  • © Flickr

Инцидент произошёл вечером в среду, 6 ноября, информации о пострадавших не поступало.

Как заявили в пресс-службе военного командования США в Японии, в настоящее время выясняется причина произошедшего.

«Инцидент подчёркивает важность учений, приближенных к реальным условиям, для обеспечения безопасности операций», — говорится в сообщении.

Генсек кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга на пресс-конференции подчеркнул, что японская сторона потребовала от американской «сделать всё необходимое, чтобы избежать повторения подобных инцидентов», передаёт ТАСС.

В начале августа 2018 года испанский истребитель по ошибке выпустил боевую ракету над Эстонией. 

Эстонские военные так и не смогли обнаружить фрагменты выпущенной ракеты и прекратили её наземные поиски.

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