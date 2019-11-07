Американский истребитель выронил учебную ракету в полёте над Японией

Американский истребитель F-16, выполняя тренировочный полёт над японской префектурой Аомори, выронил учебную ракету. Об этом пишет NHK.

Инцидент произошёл вечером в среду, 6 ноября, информации о пострадавших не поступало.

Как заявили в пресс-службе военного командования США в Японии, в настоящее время выясняется причина произошедшего.

«Инцидент подчёркивает важность учений, приближенных к реальным условиям, для обеспечения безопасности операций», — говорится в сообщении.

2/2 There have been no reports of injury or damage. USFJ takes safety seriously and Misawa has suspended inert drops until further notice.



This incident highlights the importance of realistic training to ensure safety of operations. — U.S. Forces Japan (@USForcesJapan) November 7, 2019

Генсек кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга на пресс-конференции подчеркнул, что японская сторона потребовала от американской «сделать всё необходимое, чтобы избежать повторения подобных инцидентов», передаёт ТАСС.

В начале августа 2018 года испанский истребитель по ошибке выпустил боевую ракету над Эстонией.

Эстонские военные так и не смогли обнаружить фрагменты выпущенной ракеты и прекратили её наземные поиски.