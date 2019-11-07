Американский истребитель выронил учебную ракету в полёте над Японией
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Инцидент произошёл вечером в среду, 6 ноября, информации о пострадавших не поступало.
Как заявили в пресс-службе военного командования США в Японии, в настоящее время выясняется причина произошедшего.
«Инцидент подчёркивает важность учений, приближенных к реальным условиям, для обеспечения безопасности операций», — говорится в сообщении.
2/2 There have been no reports of injury or damage. USFJ takes safety seriously and Misawa has suspended inert drops until further notice.— U.S. Forces Japan (@USForcesJapan) November 7, 2019
This incident highlights the importance of realistic training to ensure safety of operations.
Генсек кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга на пресс-конференции подчеркнул, что японская сторона потребовала от американской «сделать всё необходимое, чтобы избежать повторения подобных инцидентов», передаёт ТАСС.
В начале августа 2018 года испанский истребитель по ошибке выпустил боевую ракету над Эстонией.
Эстонские военные так и не смогли обнаружить фрагменты выпущенной ракеты и прекратили её наземные поиски.