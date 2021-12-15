Путин и Макрон договорились вновь провести переговоры до конца года

Российский лидер Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора договорились вновь провести переговоры до конца года. Об этом сообщили в пресс-службе Елисейского дворца.

«Они (президенты. — RT) договорились провести переговоры ещё раз до конца года, чтобы подвести итоги всех этих вопросов», — приводит РИА Новости сообщение.

Российский лидер Владимир Путин в рамках телефонного разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил о важности обсуждения проблем на белорусской границе посредством прямых контактов Евросоюза с Минском.

К тому же президент России заявил Макрону, что украинские власти намеренно обостряют обстановку на линии соприкосновения в Донбассе.