В Еврокомиссии намереваются реформировать Шенгенскую зону

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В Еврокомиссии предложили реформировать Шенгенскую зону, чтобы усилить координацию внутри ЕС и позволить странам Европы улучшить управление внутренними границами государств.
В Еврокомиссии намереваются реформировать Шенгенскую зону
  • Reuters

«Предлагаемые изменения нацелены на усиление координации внутри ЕС, позволят государствам получить улучшенные инструменты для противостояния сложностям в управлении общими внешними границами ЕС, а также внутренними границами в Шенгенском пространстве», — приводит РИА Новости предложения Еврокомиссии.

Кроме того, предлагаются такие меры, как сокращение числа контрольно-пропускных пунктов и усиление охраны внешней границы ЕС.

Еврокомиссия предлагает странам ЕС обновить двусторонние соглашения о реадмиссии, улучшить сотрудничество между органами правопорядка в приграничных зонах, а также упорядочить процедуру ввода контроля на внутренних границах Евросоюза.

Отмечается, что основной задачей данных преобразований станет гарантия безопасности жителей и гостей Шенгенской зоны.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны Евросоюза должны разработать общую концепцию европейского стратегического суверенитета.

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