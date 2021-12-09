Макрон призвал ЕС разработать концепцию стратегического суверенитета Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны Евросоюза должны разработать общую концепцию европейского стратегического суверенитета.

Он отметил, что Евросоюзу необходима собственная «концепция европейского стратегического суверенитета».

«Такая концепция, которая казалась немыслимой четыре года назад, позволит нам подтвердить, что мы, европейцы, вне зависимости от участия или неучастия в НАТО, сталкиваемся с общими угрозами и имеем общие цели», — приводит ТАСС слова Макрона.

По его словам, сделать это надо до саммита НАТО в Мадриде, который состоится в июне следующего года.

Также Макрон заявил, что Франция во время президентства в Евросоюзе инициирует реформу Шенгенской зоны.