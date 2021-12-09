Макрон призвал ЕС разработать концепцию стратегического суверенитета Европы

Короткая ссылка
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны Евросоюза должны разработать общую концепцию европейского стратегического суверенитета.
Макрон призвал ЕС разработать концепцию стратегического суверенитета Европы
  • Reuters

Он отметил, что Евросоюзу необходима собственная «концепция европейского стратегического суверенитета».

«Такая концепция, которая казалась немыслимой четыре года назад, позволит нам подтвердить, что мы, европейцы, вне зависимости от участия или неучастия в НАТО, сталкиваемся с общими угрозами и имеем общие цели», — приводит ТАСС слова Макрона.

По его словам, сделать это надо до саммита НАТО в Мадриде, который состоится в июне следующего года.

Также Макрон заявил, что Франция во время президентства в Евросоюзе инициирует реформу Шенгенской зоны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить