Макрон: Франция инициирует реформу Шенгенской зоны

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Франция во время президентства в Евросоюзе инициирует реформу Шенгенской зоны.

«Мы инициируем во время этого президентства реформу Шенгенской зоны вокруг двух приоритетов. Первое — это введение политического управления Шенгена, как мы это сделали с зоной евро», — приводит РИА Новости слова Макрона.

Он отметил необходимость того, чтобы Европа лучше защищала свои внешние границы.

Также он предложил ввести механизм экстренной поддержки границ в случае кризиса.

Председательство Франции в ЕС начнётся 1 января 2022 года.

Ранее сообщалось, что Британия отправит в Польшу 140 военных инженеров в связи с миграционным кризисом.