Глава ВОЗ призвал усилить санитарные меры для борьбы со штаммом коронавируса «омикрон»

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призвал страны усилить санитарные меры для борьбы с распространением новой разновидности коронавируса «омикрон».

«Должен заявить ясно: одни только вакцины не избавят никакую страну от этого кризиса. Государства могут и должны предотвращать распространение «омикрона» при помощи мер, которые сегодня работают», — приводит ТАСС его слова.

Гебрейесус уточнил, что санитарные нормы включают ношение масок, социальное дистанцирование, проветривание помещений и гигиену рук.

Ранее глава ВОЗ заявил, что новый вариант коронавируса «омикрон» в настоящее время выявлен в 77 странах.