В ООН раскритиковали сооружение заграждений от беженцев на границах

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Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди раскритиковал сооружение развитыми странами заграждений от беженцев на границах.
В ООН раскритиковали сооружение заграждений от беженцев на границах
  • AP

«Должен вновь выразить серьёзную обеспокоенность по поводу определённых тенденций в некоторых промышленно развитых государствах мира, включая закрытие границ, порой весьма насильственные выдворения, строительство стен и барьеров, а также уход от юридической и моральной ответственности в отношении права людей искать убежище», — приводит ТАСС слова комиссара.

Он обратил внимание на многочисленные трудности, с которыми сталкиваются беженцы и внутренне перемещённые лица в условиях пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) обратилось к мировому сообществу с призывом выделить $374,9 млн для помощи внутренним беженцам в Афганистане. Об этом сообщается на сайте организации.

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