В ООН раскритиковали сооружение заграждений от беженцев на границах

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди раскритиковал сооружение развитыми странами заграждений от беженцев на границах.

«Должен вновь выразить серьёзную обеспокоенность по поводу определённых тенденций в некоторых промышленно развитых государствах мира, включая закрытие границ, порой весьма насильственные выдворения, строительство стен и барьеров, а также уход от юридической и моральной ответственности в отношении права людей искать убежище», — приводит ТАСС слова комиссара.

Он обратил внимание на многочисленные трудности, с которыми сталкиваются беженцы и внутренне перемещённые лица в условиях пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) обратилось к мировому сообществу с призывом выделить $374,9 млн для помощи внутренним беженцам в Афганистане. Об этом сообщается на сайте организации.