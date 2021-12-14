В МИД России назвали нелегитимными новые санкции ЕС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новые санкции ЕС.

«Европейский союз продолжает нелегитимную с международно-правовой точки зрения практику односторонних ограничений. Введены очередные санкции против восьми российских граждан и четырёх организаций, безосновательно объявленных виновными в причастности к некоей частной военной компании», — говорится в сообщении на сайте МИД России.

Захарова отметила, что частные военные компании неподконтрольны официальным властям Российской Федерации.

Ранее Евросоюз принял решение о введении санкций в отношении лиц, которые, по мнению ЕС, связаны с деятельностью так называемой группы Вагнера.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская сторона поддерживает санкции ЕС.