В МИД России назвали нелегитимными новые санкции ЕС

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новые санкции ЕС.
В МИД России назвали нелегитимными новые санкции ЕС
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Европейский союз продолжает нелегитимную с международно-правовой точки зрения практику односторонних ограничений. Введены очередные санкции против восьми российских граждан и четырёх организаций, безосновательно объявленных виновными в причастности к некоей частной военной компании», — говорится в сообщении на сайте МИД России.

Захарова отметила, что частные военные компании неподконтрольны официальным властям Российской Федерации.

Ранее Евросоюз принял решение о введении санкций в отношении лиц, которые, по мнению ЕС, связаны с деятельностью так называемой группы Вагнера.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская сторона поддерживает санкции ЕС.

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