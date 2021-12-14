Саммит ЕС обсудит энергетический кризис, Белоруссию и Украину

Главы стран и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 16 декабря рассмотрят рост цен на энергоресурсы, ситуацию на Украине и в Белоруссии.

Об этом говорится в письме главы Европейского совета Шарля Мишеля лидерам государств сообщества с приглашением на саммит.

«Мы рассмотрим рост цен на энергоресурсы и его влияние на наших граждан и бизнес. Мы также вернёмся к обсуждению ситуации в Белоруссии и к тому, как лучше противостоять гибридному нападению, запущенному белорусским режимом. Мы обсудим концентрацию военных сил России у границы с Украиной. Любая агрессия против Украины будет иметь огромные последствия, и России придётся заплатить высокую цену», — приводит ТАСС слова Мишеля.

Также главы государств рассмотрят ход разработки первой концепции ЕС в сфере безопасности.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны Евросоюза должны разработать общую концепцию европейского стратегического суверенитета.