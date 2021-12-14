В Кремле рассказали детали разговора Путина с президентом Финляндии

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В Кремле рассказали детали телефонного разговора российского лидера Владимира Путина с президентом Финляндии Саули Ниинистё.
В Кремле рассказали детали разговора Путина с президентом Финляндии
  • Reuters

Пресс-служба Кремля отмечает, что «основное внимание уделено вопросам, связанным с внутриукраинским кризисом».

Путин, в частности, заявил, что Киев в нарушение минских договорённостей всё более явно делает ставку на силовые методы, в том числе используя в Донбассе тяжёлые вооружения и ударные БПЛА.

Путин вновь подчеркнул необходимость безотлагательного запуска переговоров с США и НАТО для выработки международно-правовых гарантий безопасности России и нераспространения Североатлантического альянса на восток.

Ранее о разговоре Ниинистё с Путиным сообщила канцелярия президента Финляндии.

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