В Кремле рассказали детали разговора Путина с президентом Финляндии

В Кремле рассказали детали телефонного разговора российского лидера Владимира Путина с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

Пресс-служба Кремля отмечает, что «основное внимание уделено вопросам, связанным с внутриукраинским кризисом».

Путин, в частности, заявил, что Киев в нарушение минских договорённостей всё более явно делает ставку на силовые методы, в том числе используя в Донбассе тяжёлые вооружения и ударные БПЛА.

Путин вновь подчеркнул необходимость безотлагательного запуска переговоров с США и НАТО для выработки международно-правовых гарантий безопасности России и нераспространения Североатлантического альянса на восток.

Ранее о разговоре Ниинистё с Путиным сообщила канцелярия президента Финляндии.