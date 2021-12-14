В Польше сообщили о вовлечённости украинцев в бизнес по нелегальному пересечению границы

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Пресс-секретарь главного коменданта пограничной стражи Польши Анна Михальская заявила, что в числе задержанных за посредничество в нелегальном пересечении границы Польши «доминируют граждане Украины».
В Польше сообщили о вовлечённости украинцев в бизнес по нелегальному пересечению границы
  • Reuters

По словам Михальской, в 2021 году польские силовики задержали уже 418 человек, которые помогали нелегальным мигрантам пересечь границу.

«Среди них доминируют граждане Украины, которых уже было 88 человек», — цитирует её РИА Новости.

Также задержаны 56 граждан Грузии, 53 сирийца, 44 поляка и 29 граждан ФРГ.

В погранстраже добавили, что многие из задержанных имеют вид на жительство в ФРГ.

Ранее Михальская сообщила, что Польша депортирует около 20 нелегальных мигрантов в неделю.

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