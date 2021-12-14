В Кремле назвали неприемлемым для России проект резолюции СБ ООН по климату

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал неприемлемым для России проект резолюции СБ ООН по климату.

«Резолюция действительно была полностью неприемлемая», — сказал он.

По словам Пескова, климатическая повестка не может быть фактором, который сдерживает или ограничивает страны в праве на развитие.

Также, комментируя заявление США о том, что своим вето Москва подвела весь мир, пресс-секретарь президента заявил, что это не так.

«Мы не согласны с этим абсолютно. Москва является ответственным участником климатической повестки дня», — ответил Песков.

Россия 13 декабря наложила вето на ирландско-нигерский проект резолюции, который призывал политические и миротворческие миссии учитывать в своей деятельности и оценках негативное воздействие климатических изменений на конфликты.

Против этого проекта также проголосовала Индия, Китай воздержался.

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд ранее заявила, что Россия «подвела мир» своим решением по резолюции о климате.