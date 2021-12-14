Постпред США в ООН заявила, что Россия «подвела мир» своим решением по резолюции о климате

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия «подвела мир» своим решением по резолюции о климате.

«Россия подвела мир, когда применила право вето против резолюции, поддержанной большинством членов ООН», — написала американский постпред в Twitter.

Она добавила, что, несмотря на решение России, глобальное движение не остановится.

«Мы должны заняться климатическим кризисом и его воздействием на мир и безопасность. И сделаем это вместе», — сказала Томас-Гринфилд.

Ранее постоянный российский представитель при организации Василий Небензя заявил, что Россия считает неприемлемым принятие в ООН резолюции, которая связывает вопросы изменения климата и международной безопасности.

Небензя подчеркнул, что для российской стороны такой подход является неприемлемым.

Россия 13 декабря наложила вето на ирландско-нигерский проект резолюции, который призывал политические и миротворческие миссии учитывать в своей деятельности и оценках негативное воздействие климатических изменений на конфликты.

Против этого проекта также проголосовала Индия. Китай при голосовании воздержался.