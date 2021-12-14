Россия и Индонезия договорились о сотрудничестве по кибербезопасности

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Россия и Индонезия заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере международной информационной безопасности.
Россия и Индонезия договорились о сотрудничестве по кибербезопасности
  • © Совет Безопасности Российской Федерации

«Согласно подписанному соглашению, Россия и Индонезия договорились осуществлять сотрудничество в области обеспечения международной информационной безопасности в целях поддержания международного мира, безопасности и стабильности», — говорится в сообщении Совета безопасности России.

Отмечается, что с российской стороны соглашение подписал секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, со стороны Индонезии — министр-координатор по вопросам политики, права и безопасности Мохаммад Махфуд.

Ранее стало известно, что в Кремле положительно оценивают реализацию договорённости президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена по кибербезопасности.

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