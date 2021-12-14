Политолог Бальбек прокомментировал заявление США о возможности отправки военных в Европу из-за Украины

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Анастасия Белоусова
Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что США изучают возможность отправки военных в Восточную Европу в случае обострения ситуации из-за Украины.
Политолог Бальбек прокомментировал заявление США о возможности отправки военных в Европу из-за Украины
  • AP

«Усиление американской группировки в Европе — это фактор политического влияния на союзников по НАТО, разочаровавшихся в США после их бегства из Кабула», — считает политолог.

Он также добавил, что «военно-стратегической составляющей в этих действиях нет, но, по мнению США, весь мир должен смотреть на них с надеждой».

«Американские войска на границе с Россией и Белоруссией — это лучший показатель их «величия». Ну и чёткий сигнал Украине, мол, наша «красная линия» — это страны НАТО, а вы, если что, с русскими сами разбирайтесь. Впрочем, Белый дом ничем не рискует: они прекрасно знают, что никакого вторжения Россия не готовит, поэтому можно смело отправить солдат дебоширить в польских и прибалтийских городах», — уточнил Бальбек.

По его мнению, США в этой ситуации «чётко сыграли на укрепление своего политического престижа в Европе».

Ранее стало известно, что, по словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, США изучают возможность отправки военных в Восточную Европу в случае обострения ситуации из-за Украины. 

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