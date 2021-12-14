Читатели Die Welt раскритиковали главу МИД Германии из-за «угроз» в адрес России

Немецкая газета Die Welt опубликовала материал, посвящённый высказыванию главы МИД Германии Анналены Бербок о возможных последствиях для России в случае её «вторжения» на Украину.

Как пишет издание, на заседании Совета МИД Евросоюза министр «пригрозила» Москве «тяжёлыми дипломатическими и экономическими последствиями» в случае «агрессивных» действий по отношению к Украине.

Читатели Die Welt активно комментировали данную статью.

«Бербок, по-видимому, действительно полагает, что лично она имеет право «угрожать» России. Это опасно для тех, у кого проблема с переоценкой своих возможностей», — приводит РИА Новости комментарий одного из читателей.

«Бербок угрожает, и Путин «трепещет». Теперь Россия должна «опасаться» того, что после её завоевания бундесвером она будет охвачена зелёной климатической политикой», — отметил другой.

«Как в дешёвом фильме. Однако этот неопытный, вспыльчивый человек является главой нашего МИД и представляет нашу страну», — написал один из пользователей.

Ранее Анналена Бербок заявила, что конфликт на Украине можно урегулировать исключительно дипломатическим путём