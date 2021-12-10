Глава МИД ФРГ заявила о необходимости дипломатического урегулирования конфликта на Украине
- AP
«Территориальная целостность и суверенитет Украины для нас не подлежат обсуждению. Мы нуждаемся в решении, и это решение можно найти только дипломатическим путём», — цитирует ТАСС Бербок.
Она также подчеркнула, что в контексте ситуации на Украине Германия привержена своим обязательствам в рамках НАТО.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Евросоюз не помогает урегулированию на Украине и пытается представить Москву стороной конфликта в Донбассе.
Также Захарова отметила, что Евросоюз включился в процесс милитаризации Украины, на этом фоне переговоры по мирному урегулированию украинского кризиса зашли в тупик.