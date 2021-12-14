Министры обороны США и Литвы провели переговоры

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Министр обороны Соединённых Штатов Ллойд Остин и глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас провели переговоры. Соответствующая информация приводится на сайте Пентагона.

Как отмечается, министры «обсудили широкий круг вопросов, включая дестабилизирующие обстановку действия России в Восточной Европе, непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины».

Кроме того, стороны обсудили вызовы и возможности в Индо-Тихоокеанском регионе, а также дальнейшее укрепление «давних связей в сфере обороны между США и Литвой».

В сентябре госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен в рамках переговоров с министром иностранных дел Литвы Габриэлюусом Ландсбергисом подтвердил поддержку Вильнюса в условиях региональных вызовов, с которыми сталкивается страна.

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