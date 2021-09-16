В Госдепе заявили о поддержке Литвы при региональных вызовах

Госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен в рамках переговоров с министром иностранных дел Литвы Габриэлюусом Ландсбергисом подтвердил поддержку Вильнюса в условиях региональных вызовов, с которыми сталкивается страна.

«Госсекретарь (Блинкен. — RT) заявил о солидарности США с Литвой перед лицом геополитических вызовов региональной стабильности, безопасности и экономическому процветанию», — сообщается в заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

Он также подчеркнул, что Блинкен «подтвердил поддержку Литвы со стороны США перед попытками принуждения со стороны Китая».

Ранее в литовском дипведомстве заявили, что 4 сентября отзовут для консультаций своего посла в Китае.

В августе в МИД КНР сообщили, что китайская сторона отозвала своего посла в Литве из-за планов Вильнюса открыть представительство Тайваня в стране.