В Госдепе заявили о поддержке Литвы при региональных вызовах
- Reuters
«Госсекретарь (Блинкен. — RT) заявил о солидарности США с Литвой перед лицом геополитических вызовов региональной стабильности, безопасности и экономическому процветанию», — сообщается в заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.
Он также подчеркнул, что Блинкен «подтвердил поддержку Литвы со стороны США перед попытками принуждения со стороны Китая».
Ранее в литовском дипведомстве заявили, что 4 сентября отзовут для консультаций своего посла в Китае.
В августе в МИД КНР сообщили, что китайская сторона отозвала своего посла в Литве из-за планов Вильнюса открыть представительство Тайваня в стране.