Axios: Салливан посетит Израиль для диалога по будущему сделки с Ираном
- AP
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Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на несколько израильских источников.
Как отмечается, израильская сторона опасается, что США проявят готовность пойти на уступки Тегерану, если в переговорах по иранской ядерной программе в Вене не удастся достичь прогресса.
Уточняется, что Израиль полагает, что в таком случае Ирану удастся добиться снятия санкций, при этом сохранив свои разработки в ядерной сфере.
По информации портала, у Салливана запланирована встреча с высшим руководством Израиля.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с министром обороны Израиля Бенни Ганцем вопрос Ирана и ближневосточное урегулирование