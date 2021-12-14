Axios: Салливан посетит Израиль для диалога по будущему сделки с Ираном

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Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан на следующей неделе посетит Израиль, где проведёт переговоры с представителями местных властей по будущему иранской ядерной сделки.
Axios: Салливан посетит Израиль для диалога по будущему сделки с Ираном
  • AP
  • © Susan Walsh

Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на несколько израильских источников.

Как отмечается, израильская сторона опасается, что США проявят готовность пойти на уступки Тегерану, если в переговорах по иранской ядерной программе в Вене не удастся достичь прогресса.

Уточняется, что Израиль полагает, что в таком случае Ирану удастся добиться снятия санкций, при этом сохранив свои разработки в ядерной сфере.

По информации портала, у Салливана запланирована встреча с высшим руководством Израиля.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с министром обороны Израиля Бенни Ганцем вопрос Ирана и ближневосточное урегулирование

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