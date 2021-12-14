Axios: Салливан посетит Израиль для диалога по будущему сделки с Ираном

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан на следующей неделе посетит Израиль, где проведёт переговоры с представителями местных властей по будущему иранской ядерной сделки.

Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на несколько израильских источников.

Как отмечается, израильская сторона опасается, что США проявят готовность пойти на уступки Тегерану, если в переговорах по иранской ядерной программе в Вене не удастся достичь прогресса.

Уточняется, что Израиль полагает, что в таком случае Ирану удастся добиться снятия санкций, при этом сохранив свои разработки в ядерной сфере.

По информации портала, у Салливана запланирована встреча с высшим руководством Израиля.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с министром обороны Израиля Бенни Ганцем вопрос Ирана и ближневосточное урегулирование