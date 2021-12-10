Блинкен обсудил Иран с министром обороны Израиля

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Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с министром обороны Израиля Бенни Ганцем вопрос Ирана и ближневосточное урегулирование.
Блинкен обсудил Иран с министром обороны Израиля
  • AP
  • © Jonathan Nackstrand

«Они обсудили круг региональных тем и вопросов безопасности, включая Иран и приверженность США защите Израиля», — говорится в сообщении Госдепа.

Блинкен подтвердил уверенность американской администрации в том, что израильтяне и палестинцы заслуживают жить в безопасности.

15 ноября власти Соединённых Штатов и Израиля договорились о взаимном противодействии хакерам, использующим программное обеспечение для вымогательства.

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