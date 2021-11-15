США и Израиль договорились о сотрудничестве в сфере кибербезопасности
Как пишет ТАСС, стороны договорились о начале «двустороннего партнёрства по защите важнейшей финансовой инфраструктуры и новых технологий, а также о расширении международного сотрудничества в противодействии угрозе, которую программное обеспечение для вымогательства представляет для стран и мировой экономики».
Отмечается, что этим займётся двусторонняя комиссия по финансовым технологиям и кибербезопасности.
В августе президент США Джо Байден провёл переговоры с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, в рамках которых они обсудили межгосударственное сотрудничество.