США и Израиль договорились о сотрудничестве в сфере кибербезопасности

Власти Соединённых Штатов и Израиля договорились о взаимном противодействии хакерам, использующим программное обеспечение для вымогательства. Об этом говорится в заявлении Минфина США.

Как пишет ТАСС, стороны договорились о начале «двустороннего партнёрства по защите важнейшей финансовой инфраструктуры и новых технологий, а также о расширении международного сотрудничества в противодействии угрозе, которую программное обеспечение для вымогательства представляет для стран и мировой экономики».

Отмечается, что этим займётся двусторонняя комиссия по финансовым технологиям и кибербезопасности.

В августе президент США Джо Байден провёл переговоры с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, в рамках которых они обсудили межгосударственное сотрудничество.