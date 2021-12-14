Байден провёл переговоры с президентом Финляндии

Президент США Джо Байден провёл телефонный разговор с финским лидером Саули Ниинистё. Соответствующая информация приводится на сайте Белого дома.

«Лидеры обсудили общие опасения по поводу дестабилизирующего наращивания военной мощи России вдоль границы с Украиной, а также важность трансатлантических усилий по деэскалации сложившейся ситуации», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе переговоров Байден «поприветствовал выбор Финляндии в пользу закупки истребителей F-35» и добавил, что эти поставки заложат основу «для ещё более тесных двусторонних связей в оборонной сфере на долгие годы».

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц провёл телефонный разговор с президентом Соединённых Штатов.