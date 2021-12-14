В канцелярии президента Финляндии анонсировали переговоры с Путиным 14 декабря

Президент Финляндии Саули Ниинистё планирует во вторник, 14 декабря, провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Соответствующую информацию сообщили в канцелярии финского президента.

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«Во вторник, 14 декабря, президент Ниинистё должен будет провести телефонный разговор с президентом Владимиром Путиным», — приводит ТАСС сообщение. Ранее президент США Джо Байден провёл телефонный разговор с финским лидером Саули Ниинистё.