Джонсон в разговоре с Путиным отметил вклад России в рамках климатического саммита в Глазго
- AP
«Премьер-министр Великобритании отметил вклад, который внесла российская сторона в работу конференции, а также заседания по управлению лесным хозяйством и землепользованию», — говорится в заявлении.
Отмечается, что стороны выразили удовлетворение итогами прошедшей в Глазго под председательством Великобритании 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что международное сообщество глубоко расколото по вопросам климата.