Джонсон в разговоре с Путиным отметил вклад России в рамках климатического саммита в Глазго

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным отметил вклад России в рамках конференции по климату в Глазго. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Джонсон в разговоре с Путиным отметил вклад России в рамках климатического саммита в Глазго
  • AP

«Премьер-министр Великобритании отметил вклад, который внесла российская сторона в работу конференции, а также заседания по управлению лесным хозяйством и землепользованию», — говорится в заявлении.

Отмечается, что стороны выразили удовлетворение итогами прошедшей в Глазго под председательством Великобритании 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что международное сообщество глубоко расколото по вопросам климата.

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