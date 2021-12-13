Небензя заявил о расколе международного сообщества по тематике климата
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- РИА Новости
«Международное сообщество глубоко расколото по тематике климата. Это было видно в Глазго, но тогда необходимость достичь консенсуса вынудила наших западных коллег вести себя демократично, учитывать позиции всех стран», — приводит ТАСС его слова.
Небензя отметил, что в настоящее время страны Запада пытаются проигнорировать мнение 80 членов ООН, которые не поддержали текст, навязать им позицию климатических активистов.
Ранее Небензя заявил, что Россия считает неприемлемым принятие в ООН резолюции, которая связывает вопросы изменения климата и международной безопасности.