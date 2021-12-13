Небензя заявил о расколе международного сообщества по тематике климата

Международное сообщество глубоко расколото по вопросам климата. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Международное сообщество глубоко расколото по тематике климата. Это было видно в Глазго, но тогда необходимость достичь консенсуса вынудила наших западных коллег вести себя демократично, учитывать позиции всех стран», — приводит ТАСС его слова.

Небензя отметил, что в настоящее время страны Запада пытаются проигнорировать мнение 80 членов ООН, которые не поддержали текст, навязать им позицию климатических активистов.

Ранее Небензя заявил, что Россия считает неприемлемым принятие в ООН резолюции, которая связывает вопросы изменения климата и международной безопасности.