Песков допустил, что Россия передаст США предложения по безопасности на текущей неделе

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Можно предположить, что Россия на этой неделе передаст США предложения по гарантиям безопасности, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Песков допустил, что Россия передаст США предложения по безопасности на текущей неделе
  • © Пресс-служба Президента РФ

«Президент говорил, что это будет сделано в течение недели, соответственно, можно предположить, что на этой неделе», — сказал представитель Кремля.

Он уточнил, что это будет сделано по дипломатическим каналам через Министерство иностранных дел.

10 декабря в российском МИД заявили, что Москва требует от США и НАТО юридического закрепления договорённости о неразмещении ударных систем в соседних странах, в том числе не входящих в альянс.

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