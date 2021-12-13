Песков допустил, что Россия передаст США предложения по безопасности на текущей неделе

Можно предположить, что Россия на этой неделе передаст США предложения по гарантиям безопасности, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Президент говорил, что это будет сделано в течение недели, соответственно, можно предположить, что на этой неделе», — сказал представитель Кремля.

Он уточнил, что это будет сделано по дипломатическим каналам через Министерство иностранных дел.

10 декабря в российском МИД заявили, что Москва требует от США и НАТО юридического закрепления договорённости о неразмещении ударных систем в соседних странах, в том числе не входящих в альянс.