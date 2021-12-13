Песков допустил, что Россия передаст США предложения по безопасности на текущей неделе
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«Президент говорил, что это будет сделано в течение недели, соответственно, можно предположить, что на этой неделе», — сказал представитель Кремля.
Он уточнил, что это будет сделано по дипломатическим каналам через Министерство иностранных дел.
10 декабря в российском МИД заявили, что Москва требует от США и НАТО юридического закрепления договорённости о неразмещении ударных систем в соседних странах, в том числе не входящих в альянс.