Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС изучает новые санкции против России совместно с США и Великобританией.

Как отмечает ТАСС, соответствующее заявление он сделал по прибытии на встречу глав МИД ЕС.

Боррель подчеркнул, что пока никаких конкретных решений нет.

«Мы не примем сегодня никаких конкретных решений по санкциям. Мы изучаем с США и Великобританией, какие меры могут быть приняты, когда и как, в скоординированном режиме», — заявил он.

Ранее в МИД России заявили о работе над ответом на возможные санкции со стороны США.

10 декабря высокопоставленный представитель американской администрации ранее заявил, что возможные меры против России из-за ситуации вокруг Украины выходят за рамки принятых до этого.