ЕС изучает новые санкции против России совместно с США и Великобританией

Короткая ссылка
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС изучает новые санкции против России совместно с США и Великобританией.
ЕС изучает новые санкции против России совместно с США и Великобританией
  • AP

Как отмечает ТАСС, соответствующее заявление он сделал по прибытии на встречу глав МИД ЕС.

Боррель подчеркнул, что пока никаких конкретных решений нет.

«Мы не примем сегодня никаких конкретных решений по санкциям. Мы изучаем с США и Великобританией, какие меры могут быть приняты, когда и как, в скоординированном режиме», — заявил он.

Ранее в МИД России заявили о работе над ответом на возможные санкции со стороны США.

10 декабря высокопоставленный представитель американской администрации ранее заявил, что возможные меры против России из-за ситуации вокруг Украины выходят за рамки принятых до этого.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить