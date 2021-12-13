Два грузовых судна столкнулись в Балтийском море у побережья Швеции

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Два грузовых судна столкнулись в Балтийском море у побережья Швеции, в результате чего, согласно предварительной информации, два человека оказались в воде.
Два грузовых судна столкнулись в Балтийском море у побережья Швеции
  • © Peter aus Holternau/MarineTraffic.com

Об этом сообщает SVT со ссылкой на Морскую администрацию Швеции.

Отмечается, что в результате происшествия одно грузовое судно перевернулось.

В настоящий момент в районе аварии проходит спасательная операция. В администрации подчеркнули, что сейчас вода очень холодная, поэтому к поисковым работам привлечено несколько вертолётов, а также около десяти лодок из Швеции и Дании.

25 сентября сухогруз «Русич-10» столкнулся с турецким судном Tahsin İmamoğlu в Босфоре.

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