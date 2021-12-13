Байден объявил о стихийном бедствии в Кентукки из-за торнадо и бурь
Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
В федеральную помощь войдут гранты на временное жилье и ремонт дома, недорогие ссуды для покрытия незастрахованного имущества и другие программы, помогающие частным лицам и владельцам бизнеса оправиться от последствий стихийного бедствия.
Как ранее заявил губернатор Кентукки Энди Бешир, число жертв торнадо в штате превысило 80.
Президент США назвал бушующие в США ураганы одними из самых сильных в истории.