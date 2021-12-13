Байден объявил о стихийном бедствии в Кентукки из-за торнадо и бурь

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Президент США Джо Байден объявил о стихийном бедствии в штате Кентукки из-за торнадо и бурь. Штату будет предоставлена федеральная помощь.

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

В федеральную помощь войдут гранты на временное жилье и ремонт дома, недорогие ссуды для покрытия незастрахованного имущества и другие программы, помогающие частным лицам и владельцам бизнеса оправиться от последствий стихийного бедствия.

Как ранее заявил губернатор Кентукки Энди Бешир, число жертв торнадо в штате превысило 80.

Президент США назвал бушующие в США ураганы одними из самых сильных в истории.

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