В СБ заявили, что «военное доминирование США в мире носит уже далеко не абсолютный характер»
- AP
По его словам, «своё экономическое влияние Америка тоже постепенно утрачивает».
«На мировой политической арене голос Вашингтона уже не воспринимается как истина в последней инстанции даже отдельными стратегическими партнёрами США, не говоря уже о других игроках», — сказал Аверьянов.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США разваливают систему международных отношений.