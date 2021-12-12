В СБ заявили, что «военное доминирование США в мире носит уже далеко не абсолютный характер»

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Первый замсекретаря Совета безопасности России Юрий Аверьянов в интервью «Российской газете» заявил, что «военное доминирование США в мире носит уже далеко не абсолютный характер, по многим направлениям американцам приходится догонять Россию и Китай».
В СБ заявили, что «военное доминирование США в мире носит уже далеко не абсолютный характер»
  • AP

По его словам, «своё экономическое влияние Америка тоже постепенно утрачивает».

«На мировой политической арене голос Вашингтона уже не воспринимается как истина в последней инстанции даже отдельными стратегическими партнёрами США, не говоря уже о других игроках», — сказал Аверьянов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США разваливают систему международных отношений.

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