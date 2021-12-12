В СБ заявили, что «военное доминирование США в мире носит уже далеко не абсолютный характер»

Первый замсекретаря Совета безопасности России Юрий Аверьянов в интервью «Российской газете» заявил, что «военное доминирование США в мире носит уже далеко не абсолютный характер, по многим направлениям американцам приходится догонять Россию и Китай».

AP

По его словам, «своё экономическое влияние Америка тоже постепенно утрачивает». «На мировой политической арене голос Вашингтона уже не воспринимается как истина в последней инстанции даже отдельными стратегическими партнёрами США, не говоря уже о других игроках», — сказал Аверьянов. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США разваливают систему международных отношений.