Блинкен заявил о заинтересованности США в стабильных отношениях с Россией

Соединённые Штаты стремятся к установлению стабильных и предсказуемых отношений с Россией. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC.

«Президент (США Джо Байден. — RT) ясно заявил президенту (России Владимиру. — RT) Путину в ходе переговоров в Женеве несколько месяцев назад и во время видеоконференции (7 декабря. — RT), что нашим явным предпочтением будут стабильные, предсказуемые отношения с Россией», — цитирует Блинкена ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин назвал переговоры с американским коллегой Джо Байденом открытыми и конструктивными.

Переговоры Путина и Байдена прошли в режиме видеосвязи 7 декабря. Лидеры беседовали два часа.