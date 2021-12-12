Блинкен заявил о заинтересованности США в стабильных отношениях с Россией
- AP
«Президент (США Джо Байден. — RT) ясно заявил президенту (России Владимиру. — RT) Путину в ходе переговоров в Женеве несколько месяцев назад и во время видеоконференции (7 декабря. — RT), что нашим явным предпочтением будут стабильные, предсказуемые отношения с Россией», — цитирует Блинкена ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин назвал переговоры с американским коллегой Джо Байденом открытыми и конструктивными.
Переговоры Путина и Байдена прошли в режиме видеосвязи 7 декабря. Лидеры беседовали два часа.