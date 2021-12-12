Блинкен заявил о заинтересованности США в стабильных отношениях с Россией

Короткая ссылка
Соединённые Штаты стремятся к установлению стабильных и предсказуемых отношений с Россией. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC.
Блинкен заявил о заинтересованности США в стабильных отношениях с Россией
  • AP

«Президент (США Джо Байден. — RT) ясно заявил президенту (России Владимиру. — RT) Путину в ходе переговоров в Женеве несколько месяцев назад и во время видеоконференции (7 декабря. — RT), что нашим явным предпочтением будут стабильные, предсказуемые отношения с Россией», — цитирует Блинкена ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин назвал переговоры с американским коллегой Джо Байденом открытыми и конструктивными.

Переговоры Путина и Байдена прошли в режиме видеосвязи 7 декабря. Лидеры беседовали два часа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить