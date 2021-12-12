В Великобритании за сутки зафиксировали 1239 случаев омикрон-штамма коронавируса

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За сутки в Великобритании выявлено 1239 случаев инфицирования новым омикрон-штаммом коронавируса.
В Великобритании за сутки зафиксировали 1239 случаев омикрон-штамма коронавируса
  • Reuters

Об этом информирует Sky News.

В частности, 1196 новых случаев штамма «омикрон» зафиксировали в Англии, 38 человек заболели новой разновидностью инфекции в Шотландии и пять — в Северной Ирландии. 

Общее число заболевших COVID-19 от нового штамма в Великобритании достигло 3137 человек.

Ранее учёные Лондонской школы гигиены и тропической медицины в пессимистичном прогнозе рассчитали, что в Англии к апрелю из-за вспышки коронавируса, вызванного штаммом «омикрон», могут умереть 75 тыс. человек.

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