Захарова: G7 неспособна взять ответственность за ошибки по Украине
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«Страны G7 призвали Россию и Украину вернуться за стол переговоров. Сделав это, они расписались в неспособности взять ответственность за собственные ошибки», — написала Захарова в своём Telegram-канале.
По её словам, подобных ошибок у стран «Большой семёрки» накопилось немало.
В частности, она привела в пример «вмешательство во внутренние дела Украины, которое привело к фатальному расколу в обществе».
«Не Россию и Украину нужно сажать за стол переговоров. А Украину с Украиной», — добавила Захарова.
Ранее Мария Захарова заявила, что Евросоюз не помогает урегулированию на Украине и пытается представить Москву стороной конфликта в Донбассе.