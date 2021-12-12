Захарова: G7 неспособна взять ответственность за ошибки по Украине

«Большая семёрка» неспособна взять ответственность за свои ошибки, допущенные по ситуации с Украиной, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Страны G7 призвали Россию и Украину вернуться за стол переговоров. Сделав это, они расписались в неспособности взять ответственность за собственные ошибки», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

По её словам, подобных ошибок у стран «Большой семёрки» накопилось немало.

В частности, она привела в пример «вмешательство во внутренние дела Украины, которое привело к фатальному расколу в обществе».

«Не Россию и Украину нужно сажать за стол переговоров. А Украину с Украиной», — добавила Захарова.

Ранее Мария Захарова заявила, что Евросоюз не помогает урегулированию на Украине и пытается представить Москву стороной конфликта в Донбассе.