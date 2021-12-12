Россия и Финляндия возобновляют железнодорожное сообщение с 12 декабря

Короткая ссылка
В РЖД сообщили о возобновлении железнодорожного сообщения между Россией и Финляндией с 12 декабря.

«Возобновляем пассажирское железнодорожное сообщение с Финляндией. С 12 декабря в расписание вернутся скоростные поезда «Аллегро» Санкт-Петербург — Хельсинки», — сообщает РИА Новости со ссылкой на РЖД.

Рейсы будут отправляться из России каждый день дважды — утром и вечером.

Стоимость билетов на 12 декабря стартует от 7,4 тыс. рублей в «экономе», от 12,2 тыс. рублей — в вагоне бизнес-класса. Обратная дорога обойдётся от 6,5 тыс. рублей в эконом-варианте и от 11 тыс. рублей в бизнес-классе.

Ранее в РЖД сообщали о предварительных договорённостях с финской стороной об открытии движения двумя парами поездов с 12 декабря 2021 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить