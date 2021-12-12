Россия и Финляндия возобновляют железнодорожное сообщение с 12 декабря

В РЖД сообщили о возобновлении железнодорожного сообщения между Россией и Финляндией с 12 декабря.

«Возобновляем пассажирское железнодорожное сообщение с Финляндией. С 12 декабря в расписание вернутся скоростные поезда «Аллегро» Санкт-Петербург — Хельсинки», — сообщает РИА Новости со ссылкой на РЖД.

Рейсы будут отправляться из России каждый день дважды — утром и вечером.

Стоимость билетов на 12 декабря стартует от 7,4 тыс. рублей в «экономе», от 12,2 тыс. рублей — в вагоне бизнес-класса. Обратная дорога обойдётся от 6,5 тыс. рублей в эконом-варианте и от 11 тыс. рублей в бизнес-классе.

Ранее в РЖД сообщали о предварительных договорённостях с финской стороной об открытии движения двумя парами поездов с 12 декабря 2021 года.