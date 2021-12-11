В Индии провели успешные испытания противотанковой ракеты нового поколения

Индийская Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) провела успешный испытательный пуск противотанковой ракеты SANT с вертолёта ВВС страны. Об этом сообщили в пресс-службе индийского правительства.

«DRDO и военно-воздушные силы провели успешные лётные испытания ракеты собственной разработки и изготовления Stand-off Anti-Tank, запущенной с вертолёта на полигоне Покхаран», — говорится в сообщении в Twitter.

Как уточняется, данные ракеты могут уничтожать цели на расстоянии до 10 км.

Ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев заявил, что российская и индийская стороны подписали контракт на производство в Индии более 600 тыс. автоматов Калашникова.