В Индии провели успешные испытания противотанковой ракеты нового поколения

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Индийская Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) провела успешный испытательный пуск противотанковой ракеты SANT с вертолёта ВВС страны. Об этом сообщили в пресс-службе индийского правительства.
В Индии провели успешные испытания противотанковой ракеты нового поколения
  • Reuters

«DRDO и военно-воздушные силы провели успешные лётные испытания ракеты собственной разработки и изготовления Stand-off Anti-Tank, запущенной с вертолёта на полигоне Покхаран», — говорится в сообщении в Twitter.

Как уточняется, данные ракеты могут уничтожать цели на расстоянии до 10 км.

Ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев заявил, что российская и индийская стороны подписали контракт на производство в Индии более 600 тыс. автоматов Калашникова.

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