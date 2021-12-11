Вучич анонсировал рост оборонного бюджета Сербии на €500 млн
- РИА Новости
«Как минимум в год должны будем выделять более €500 млн сверх того, что выделяли до сих пор. Потребности и запросы армии на €700 с лишним миллионов больше вложенного в этом или прошлом годах. Фактически это ещё один военный бюджет», — приводит РИА Новости его слова.
Он отметил, что укреплённая армия будет защищать военный нейтралитет, который является долгосрочной политикой Сербии.
Ранее в Сербии заявили о подписании с Россией соглашения о создании Центра ядерных технологий.