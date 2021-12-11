Вучич анонсировал рост оборонного бюджета Сербии на €500 млн

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что оборонный бюджет страны, который запланирован на 2022 год в объеме более €1,1 млрд, в дальнейшем будет увеличен ещё на €500 миллионов для закупки оборудования и вооружений.

«Как минимум в год должны будем выделять более €500 млн сверх того, что выделяли до сих пор. Потребности и запросы армии на €700 с лишним миллионов больше вложенного в этом или прошлом годах. Фактически это ещё один военный бюджет», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что укреплённая армия будет защищать военный нейтралитет, который является долгосрочной политикой Сербии.

Ранее в Сербии заявили о подписании с Россией соглашения о создании Центра ядерных технологий.