Блинкен провёл встречу с новой главой МИД Германии Анналеной Бербок

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Госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен встретился с новой главой МИД Германии Анналеной Бербок. Об этом он написал в своём аккаунте в Twitter.
Блинкен провёл встречу с новой главой МИД Германии Анналеной Бербок
  • AP
  • © Olivier Douliery

«Встретился сегодня с новым министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок на G7 в Ливерпуле и поздравил её с новой должностью», — написал Блинкен.

Он выразил надежду на продолжение совместной работы двух стран по решению климатического вопроса и борьбе с пандемией COVID-19. 

Ранее стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц провёл телефонный разговор с президентом Соединённых Штатов Джо Байденом.

Лидеры стран подчеркнули тесные связи между Германией и США и отметили необходимость трансатлантического сотрудничества для решения нынешних и будущих вызовов.

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