Блинкен провёл встречу с новой главой МИД Германии Анналеной Бербок

Госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен встретился с новой главой МИД Германии Анналеной Бербок. Об этом он написал в своём аккаунте в Twitter.

«Встретился сегодня с новым министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок на G7 в Ливерпуле и поздравил её с новой должностью», — написал Блинкен.

Он выразил надежду на продолжение совместной работы двух стран по решению климатического вопроса и борьбе с пандемией COVID-19.

Ранее стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц провёл телефонный разговор с президентом Соединённых Штатов Джо Байденом.

Лидеры стран подчеркнули тесные связи между Германией и США и отметили необходимость трансатлантического сотрудничества для решения нынешних и будущих вызовов.