Захарова прокомментировала слова Зеленского о «шлагбауме» на пути Украины в НАТО
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«Ползком?» — написала Захарова в своём Telegram-канале.
Ранее Зеленский заявил, что украинская сторона продолжает свой путь в Североатлантический альянс.
«Мы идём, а там шлагбаум... Но не выходит обойти», — отметил он.
В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил об обеспокоенности перспективой возможного вступления Украины в НАТО.
По его словам, за этим решением последует размещение на Украине военных контингентов, баз и угрожающего России оружия.