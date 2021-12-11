Захарова прокомментировала слова Зеленского о «шлагбауме» на пути Украины в НАТО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова украинского президента Владимира Зеленского в интервью телеканалу «1+1» о «шлагбауме» на пути Украины в НАТО.

«Ползком?» — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Ранее Зеленский заявил, что украинская сторона продолжает свой путь в Североатлантический альянс.

«Мы идём, а там шлагбаум... Но не выходит обойти», — отметил он.

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил об обеспокоенности перспективой возможного вступления Украины в НАТО.

По его словам, за этим решением последует размещение на Украине военных контингентов, баз и угрожающего России оружия.