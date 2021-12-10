В Белом доме прокомментировали обеспокоенности России по поводу расширения НАТО

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге прокомментировала обеспокоенности России по поводу возможности расширения НАТО на восток.
В Белом доме прокомментировали обеспокоенности России по поводу расширения НАТО
  • Reuters
  • © Leah Millis

Отвечая на вопрос о требованиях России касательно того, чтобы наступательные вооружения не размещались в странах, граничащих с ней и чтобы Украина не вступала в НАТО, Псаки заявила, что российская сторона отстаивает эту позицию «на протяжении нескольких месяцев, если не лет».

Псаки отметила, что это право России «иметь свои взгляды и требования».

«У нас есть и свои обеспокоенности относительно обстоятельств с безопасностью по всему миру, включая границу России и Украины. Россия может поднимать свои обеспокоенности, мы — свои, европейцы — свои», — приводит её слова РИА Новости.

Также Псаки рассказала, что новой информации по формату диалога НАТО и России нет.

Ранее в Белом доме заявили, что США готовы обсуждать с Россией все её обеспокоенности и предлагают для этого все возможные площадки.

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