В Белом доме прокомментировали обеспокоенности России по поводу расширения НАТО
- Reuters
- © Leah Millis
Отвечая на вопрос о требованиях России касательно того, чтобы наступательные вооружения не размещались в странах, граничащих с ней и чтобы Украина не вступала в НАТО, Псаки заявила, что российская сторона отстаивает эту позицию «на протяжении нескольких месяцев, если не лет».
Псаки отметила, что это право России «иметь свои взгляды и требования».
«У нас есть и свои обеспокоенности относительно обстоятельств с безопасностью по всему миру, включая границу России и Украины. Россия может поднимать свои обеспокоенности, мы — свои, европейцы — свои», — приводит её слова РИА Новости.
Также Псаки рассказала, что новой информации по формату диалога НАТО и России нет.
Ранее в Белом доме заявили, что США готовы обсуждать с Россией все её обеспокоенности и предлагают для этого все возможные площадки.