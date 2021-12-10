США готовы обсуждать обеспокоенности России

США готовы обсуждать с Россией все её обеспокоенности и предлагает для этого все возможные площадки, сообщили в Белом доме.

«Мы всегда готовы говорить о вопросах безопасности с Россией, и, откровенно говоря, для этого существует множество форматов. Для этого существует Совет Россия-НАТО, для этого существует ОБСЕ. Это те площадки, где русские могут озвучить свою обеспокоенность», — приводит РИА Новости слова американской чиновницы на брифинге.

Она отметила, что в ближайшие дни США планируют продолжение контактов с Россией для поиска путей урегулирования ситуации на Украине.

Ранее президент США Джо Байден входе телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским выразил обеспокоенность «действиями России».