США готовы обсуждать обеспокоенности России

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США готовы обсуждать с Россией все её обеспокоенности и предлагает для этого все возможные площадки, сообщили в Белом доме.
США готовы обсуждать обеспокоенности России
  • Reuters
  • © The White House

«Мы всегда готовы говорить о вопросах безопасности с Россией, и, откровенно говоря, для этого существует множество форматов. Для этого существует Совет Россия-НАТО, для этого существует ОБСЕ. Это те площадки, где русские могут озвучить свою обеспокоенность», — приводит РИА Новости слова американской чиновницы на брифинге.

Она отметила, что в ближайшие дни США планируют продолжение контактов с Россией для поиска путей урегулирования ситуации на Украине.

Ранее президент США Джо Байден входе телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским выразил обеспокоенность «действиями России».

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