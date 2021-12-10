Байден выразил обеспокоенность «действиями России»
- AP
- © Ukrainian Presidential Press Office
«Президент Байден выразил глубокую обеспокоенность США и европейских союзников агрессивными действиями России в отношении Украины», — говорится в сообщении Белого дома.
Байден и Зеленский призвали Россию к «деэскалации напряжённости».
По словам американского лидера, США готовы ответить на ситуацию с Украиной «твёрдыми экономическими и другими мерами».
Он отметил, что намерен идит путём дипломатии в украинском вопросе.
Ранее Владимир Зеленский заявил Джо Байдену об отсутствии планов на кого-либо нападать.