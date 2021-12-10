Байден выразил обеспокоенность «действиями России»

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Президент США Джо Байден входе телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским выразил обеспокоенность «действиями России».
Байден выразил обеспокоенность «действиями России»
  • AP
  • © Ukrainian Presidential Press Office

«Президент Байден выразил глубокую обеспокоенность США и европейских союзников агрессивными действиями России в отношении Украины», — говорится в сообщении Белого дома.

Байден и Зеленский призвали Россию к «деэскалации напряжённости».

По словам американского лидера, США готовы ответить на ситуацию с Украиной «твёрдыми экономическими и другими мерами».

Он отметил, что намерен идит путём дипломатии в украинском вопросе.

Ранее Владимир Зеленский заявил Джо Байдену об отсутствии планов на кого-либо нападать.

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