Байден выразил обеспокоенность «действиями России»

Президент США Джо Байден входе телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским выразил обеспокоенность «действиями России».

«Президент Байден выразил глубокую обеспокоенность США и европейских союзников агрессивными действиями России в отношении Украины», — говорится в сообщении Белого дома.

Байден и Зеленский призвали Россию к «деэскалации напряжённости».

По словам американского лидера, США готовы ответить на ситуацию с Украиной «твёрдыми экономическими и другими мерами».

Он отметил, что намерен идит путём дипломатии в украинском вопросе.

Ранее Владимир Зеленский заявил Джо Байдену об отсутствии планов на кого-либо нападать.